W Acapulco zginęły trzy osoby. Huragan Kay nie słabnie, a to fatalna wiadomość

Huragan osiągnął w środę drugą kategorię w pięciostopniowej rosnącej skali Saffira-Simpsona. Prędkość wiatru wynosiła tego dnia 155-165 kilometrów na godzinę, a porywy dochodziły do 195 km/h. Żywioł znajduje się około 335 kilometrów na zachód i południowy zachód od Półwyspu Kalifornijskiego, gdzie znajduje się kurort Cabo San Lucas - podało amerykańskie Narodowe Centrum ds. Huraganów (NHC).

Kay nie uderzył w ląd, ale znajduje się na tyle blisko, że we wtorek spowodował powodzie błyskawiczne w kurorcie Colima. W weekend w stanie Guerreo przyniósł ulewy i tak silny wiatr, że łamał drzewa, uszkodzone zostały również domy. Doszło tam też do powodzi. Poinformowano o śmierci trzech osób, dwojga dorosłych i jednego dziecka, w Acapulco.

Może być silniejszy

Według przewidywań huragan zejdzie na ląd w czwartek rano lokalnego czasu, kiedy będzie przemieszczać się w pobliżu środkowo-zachodniego wybrzeża stanu. Mieszkańców ostrzeżono, że do tego czasu siła żywiołu może wzrosnąć do kategorii trzeciej, a więc stanie się on tak zwanym poważnym huraganem. Później ma zacząć słabnąć i przesuwać się dalej na północ oraz północny zachód.