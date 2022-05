Ofiary śmiertelne i zaginieni, zablokowane autostrady. Po przejściu huraganu

Co najmniej trzy osoby zginęły, a pięć kolejnych osób uznaje się za zaginione po tym, jak w południowe wybrzeże Meksyku uderzył pierwszy w tym roku pacyficzny huragan. Żywioł spowodował osuwiska ziemi i powodzie. Najwięcej szkód odnotowano w stanie Oaxaca. Specjaliści z Narodowego Centrum Huraganów na Florydzie (NHC) twierdzą, że była to najsilniejsza w historii regionu burza wywołana przez majowy sztorm tropikalny.

W poniedziałkowe popołudnie huragan Agatha uderzył w południowe wybrzeże Meksyku, na wschód od popularnego wśród turystów miasta Puerto Angel w regionie Oaxaca. Stan ten został najbardziej doświadczony przez niszczycielski żywioł. Prędkość wiatru dochodziła do 169 kilometrów na godzinę, ale po przemieszczeniu się nad ląd Agatha zaczęła wyraźnie słabnąć.

Co najmniej trzy osoby zginęły

Lokalne władze poinformowały we wtorek, że na skutek przejścia żywiołu co najmniej trzy osoby zginęły, a co najmniej pięć jest zaginionych.