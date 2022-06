Liczba zabitych przez huragan Agatha wzrosła

Jak podały władze meksykańskiego stanu Oaxaca, liczba ofiar śmiertelnych huraganu Agatha wzrosła do 10. Służby ratunkowe nadal szukają 20 osób.

W poniedziałkowe popołudnie huragan Agatha uderzył w południowe wybrzeże Meksyku, na wschód od popularnego wśród turystów miasta Puerto Angel w regionie Oaxaca. Stan ten został najbardziej doświadczony przez niszczycielski żywioł. Prędkość wiatru dochodziła do 169 kilometrów na godzinę, ale po przemieszczeniu się nad ląd Agatha zaczęła wyraźnie słabnąć.

Liczba ofiar wzrosła do 10

W środę rano czasu polskiego lokalne władze podały, że na skutek przejścia żywiołu zginęło co najmniej 10 osób, a 20 jest zaginionych.

Trzecia osoba poniosła śmierć w mieście San Mateo Pinas. To kobieta, którą porwało osuwisko ziemi. Tożsamość pozostałych ofiar pozostaje nieznana.

Zerwane linie telefoniczne, zablokowane drogi

W poniedziałek, błotne osuwiska zablokowały dwie autostrady, całkowicie odcinając dostęp do jednego z rejonów stanu. Do tej pory część dróg nie została w pełni oczyszczona z przeszkód, utrudniając dojazd do miejscowości Puerto Esconcido.