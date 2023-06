Fala "niezwykłych" upałów. Temperatura przekracza 45 stopni

Meksyk doświadcza ekstremalnej fali upałów. Termometry w większości kraju pokazują w cieniu ponad 45 stopni Celsjusza. Tak gorąco ma być co najmniej do końca tygodnia.

Władze Meksyku ogłosiły w poniedziałek alert z powodu fali upałów, która atakuje ten 130-milionowy kraj. Od poniedziałku w 22 spośród 31 meksykańskich stanów temperatura przekracza 45 stopni Celsjusza. Upałom towarzyszą gwałtowne burze . W pozostałych stanach termometry wskazują ponad 35 st. C.

To trzecia fala upałów w tym roku w Meksyku, która ma potrwać co najmniej do końca tygodnia.