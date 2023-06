Beatriz "prawdopodobnie stanie się huraganem". Ostrzeżenie przed powodziami

Beatriz zagraża południowym i zachodnim wybrzeżom Meksyku. To burza tropikalna, która według przewidywań służb meteorologicznych zyska siłę huraganu, zanim uderzy w ląd. Największym niebezpieczeństwem, jakie ze sobą niesie, są ulewne opady deszczu, które mogą spowodować gwałtowne powodzie.

Według prognoz żywioł "przemieści się bardzo blisko lub wzdłuż południowo-zachodniego wybrzeża Meksyku" - podano. W jego pobliżu ma pozostawać do soboty. Beatriz przemieszcza się z prędkością około 19 kilometrów na godzinę, rozwijając wiatr o prędkości 65 km/h, którego prędkość ma wzrastać.

Do niedzieli od stanu Oaxaca do Jalisco spodziewane są intensywne opady deszczu, które mogą doprowadzić do gwałtownych powodzi - ostrzegło NHC.