Świat Megaport został zamknięty. Wysokie fale rozbijały się o wybrzeże Matylda Dziechcińska |

Wysokie fale na peruwiańskich wybrzeżach Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

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We wtorek na peruwiańskim wybrzeżu wystąpiły bardzo wysokie fale. Zmusiły one władze do czasowego zamknięcia 96 portów na peruwiańskim wybrzeżu. Wśród nich był Chancay - megaport położony na północ od stolicy kraju.

Niespokojne morze uszkadzało budynki

Wysokie fale doprowadziły do zniszczeń w nadmorskich miejscowościach. Mieszkańcy dystryktu San Bartolo, znajdującego się na wybrzeżu na południe od Limy, skarżyli się na to, że poważnie uszkodzony został mur oporowy. Jeśli się zawali, uszkodzona zostanie nie tylko przylegająca droga, lecz także sieć wodociągowa i kanalizacyjna znajdująca się pod nią. Na nagraniach z miejscowości Zorritos na północy kraju widać z kolei zniszczone ściany hoteli i domów.

Władze w poniedziałek ograniczyły wstęp na plaże w dzielnicy Barranco w Limie. - Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Dyrekcję do spraw Hydrografii i Nawigacji obecnie obserwujemy nietypowe zjawisko falowania o umiarkowanym, lecz narastającym nasileniu - mówił Julio Rospigliosi, analityk ds. zarządzania ryzykiem i katastrofami w urzędzie dzielnicy. - Naszym priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa ludzi [...] - zaznaczył.

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Wysokie fale na peruwiańskich wybrzeżach Źródło zdjęcia: Reuters

W piątek wysokie fale mogą wrócić

Kontradmirał Jorge Vizcarra, który kieruje Dyrekcją Hydrografii i Nawigacji peruwiańskiej marynarki wojennej, przyznał, że warunki panujące na morzu mają szansę się na chwilę poprawić. W piątek mogą jednak wystąpić jeszcze silniejsze fale. W zależności od warunków mogą zostać przedłużone ograniczenia dotyczące połowów i aktywności nad wodą.