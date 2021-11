Powodzie w Kolumbii. "Strumień był za duży. Ludzie próbowali utrzymać się tak, żeby woda ich nie zniosła"

Powodzie nawiedziły kolumbijskie miasto Medellin. Mnóstwo ludzi jest poszkodowanych, stracili cały swój dobytek, a drogi zamieniły się w rwące rzeki. Co najmniej dwie osoby zostały ranne.

W kolumbijskim mieście Medellin przez wiele ostatnich dni padał wyjątkowo intensywny deszcz. W kilku dzielnicach, między innymi w Santo Domingo, doszło do rozległych powodzi. Na drogach pojawiły się rwące rzeki, a mieszkańcy mieli problemy, by ocalić swój cały dobytek. Co najmniej dwie osoby zostały ranne.