Zatopione auta, zamknięte szkoły. Tak groźnej pogody nie mieli od 35 lat

Bardzo trudne warunki drogowe występują we wtorek w województwie warmińsko-mazurskim. W gminie Olecko odwołano lekcje, uczniowie nie mogli dotrzeć do placówek. Silny wiatr nawiewa śnieg na jezdnie, przez co tworzą się zaspy, które sięgają nawet pół metra wysokości. Służby apelują do kierowców o zrezygnowanie z podróży, jeżeli jest to możliwe.