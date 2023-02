Odwołane loty, zamknięte sklepy. Cyklon wstrzymał życie na wyspie

Mauritius, kraj wyspiarski na Oceanie Indyjskim, przygotowuje się na nadejście cyklonu tropikalnego Freddy. W poniedziałek nie działały urzędy, a międzynarodowe lotnisko zostało zamknięte do odwołania. Służby meteorologiczne ostrzegają, że żywioł może przynieść ze sobą porywy wiatru o prędkości 280 kilometrów na godzinę.

Zamknięte sklepy, lotnisko, urzędy

W poniedziałek życie na Mauritiusie zostało wstrzymane. Nie pracowały urzędy, sklepy, banki i stacje benzynowe. Nie działał także transport publiczny. Zarząd międzynarodowego lotniska poinformował również, że z powodu ekstremalnej pogody będzie ono zamknięte od poniedziałku aż do odwołania.

Cyklon tropikalny Freddy zbliża się do Mauritiusu

Freddy kieruje się na zachód

Po przejściu na północ od Mauritiusa, cyklon Freddy ma we wtorek nadciągnąć nad Madagaskar. Władze kraju poinformowały, że spodziewają się uderzenia w środkowej części wyspy do wtorku wieczorem. Następnie żywioł może skierować się dalej na zachód, do Mozambiku.