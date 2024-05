Leptospiroza na rajskiej wyspie. Coraz więcej przypadków zakażeń

Leptospiroza to choroba bakteryjna, przenoszona przez kontakt z wodą zanieczyszczoną moczem szczurów, która może dostać się do organizmu przez oczy, nos, usta lub popękaną skórę. Choroba objawia się wysoką gorączką, której towarzyszą dreszcze, bóle głowy oraz mięśni i stawów. Leptospiroza może prowadzić do chorób i powikłań nerek, wątroby lub płuc. Łatwo można się jej nabawić, biorąc prysznic, zwłaszcza na plaży, ale również przechodząc boso przez jakikolwiek zbiornik ze stojącą wodą, o co nie trudno na wyspie, gdzie deszcz jest zjawiskiem niemal codziennym.