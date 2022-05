Myśleli, że uratowali szczeniaka. Okazało się, że to kojot

Błąkające się zwierzę zauważyła rodzina ze stanu Massachusetts w pobliżu ruchliwej drogi. Byli przekonani, że to szczeniak, który się zgubił, dlatego w trosce o jego bezpieczeństwo zabrali go ze sobą do domu. Finał tej historii zrelacjonował ośrodek dla dzikich zwierząt w Barnstable. "Po tym, jak zorientowali się, że się pomylili, zadzwonili do nas z prośbą o pomoc" - oświadczyli jego pracownicy.