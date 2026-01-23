Logo TVN24
Świat

Niebezpieczna ślizgawica w Niemczech. Zginęły trzy osoby

Niebezpieczna ślizgawica
Seria wypadków w Niemczech. Zginęły trzy osoby
Źródło: ENEX
Marznące opady w Niemczech spowodowały, że drogi w Nadrenii Północnej-Westfalii stały się bardzo śliskie. Na jednej z autostrad doszło do serii wypadków, w których zginęły trzy osoby.

W piątek na autostradzie A44 doszło do serii wypadków, w których zginęły trzy osoby, a 11 zostało rannych. Miały one miejsce między miejscowościami Marsberg i Lichtenau w powiecie Paderborn w Niemczech. Jak podają lokalne media, wypadki były spowodowane oblodzeniem.

Seria wypadków. Zginęły trzy osoby

Informacja o poważnym wypadku na autostradzie A44 wpłynęła do funkcjonariuszy policji około godziny 1.30 w piątek. Jak przekazała policja, na trasie zderzyła się ciężarówka i pojazd z naczepą załadowaną papierem, która się zapaliła. Według doniesień, kierowcy ciężarówki nie udało się uratować, zmarł na miejscu. Natomiast kierowca naczepy został ranny i przewieziono go do szpitala.

Ponadto na autostradzie doszło jeszcze do kolejnych 17 wypadków - poinformowała policja. Dodała, że powodem licznych kolizji były trudne warunki na drodze. W jednym z tych wypadków ciężarówka jadąca w kierunku Kassel uderzyła w tył naczepy ciężarówki. Dwie osoby zginęły.

Niebezpieczna ślizgawica
Niebezpieczna ślizgawica
Źródło: ENEX

"Ciężarówki i samochody ślizgały się, jakby jechały po lodzie"

Burkhardt Sommerfeldt, jeden z kierowców podróżujący autostradą w nocy z czwartku na piątek relacjonował, jak groźna była pogoda.

- Zaczęło padać i dwie, może trzy minuty później wszędzie było ślisko. Potem ciężarówki i samochody osobowe ślizgały się, jakby jechały po lodzie - powiedział kierowca w rozmowie z radiem WDR 4.

Herbert Reul, minister spraw wewnętrznych Nadrenii Północnej-Westfalii, był wstrząśnięty serią wypadków na autostradzie A44. - Nasze myśli są z ofiarami i ich rodzinami - powiedział.

W regionie Muensterland z powodu oblodzeń doszło do ​​70 wypadków . - Myślę, że dla wielu osób, a w pewnym stopniu również dla nas policjantów, było to ogromne zaskoczenie - powiedziała Melanie Seidel z policji w Coesfeld. W samym powiecie Steinfurt doszło do ponad 60 wypadków, w których cztery osoby odniosły lekkie obrażenia.

Marznące opady mogą wystąpić również w nocy z soboty na niedzielę. Może to ponownie doprowadzić do oblodzenia dróg, zwłaszcza nad ranem. Niemiecka Służba Meteorologiczna wydała ostrzeżenie przed silnym oblodzeniem dla północnej części Nadrenii Północnej-Westfalii.

Autorka/Autor: anw/dd

Źródło: ENEX, tagesschau.de

Źródło zdjęcia głównego: ENEX

