Świat

Martwe ptaki porzucone na terenie parku narodowego. Jest dochodzenie

Sępnik czarny (łac. Coragyps atratus)
Martwe ptaki w Parku Narodowym Great Smoky Mountains
Nieznani sprawcy porzucili w amerykańskim Parku Narodowym Great Smoky Mountains kilkadziesiąt martwych sępników czarnych. Ptaki są objęte ochroną, a władze parku wszczęły dochodzenie w sprawie makabrycznego znaleziska.

Na pograniczu amerykańskich stanów Karolina Północna i Tennessee w Parku Narodowym Great Smoky Mountains znaleziono 33 martwe sępniki czarne, ptaki padlinożerne z rodziny kondorowatych. Zwierzęta leżały przy jednej z dróg, miały być tam porzucone na początku kwietnia - przekazali przedstawiciele amerykańskiej Służby Parków Narodowych (NPS).

Sępniki czarne (łac. Coragyps atratus) są objęte ochroną federalną na mocy amerykańskiej ustawy o ptakach wędrownych (ang. Migratory Bird Treaty Act), choć według Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody nie są uznawane za gatunek zagrożony wyginięciem.

"Wyrzucanie jakichkolwiek odpadów na terenie parku narodowego jest nielegalne" - poinformowali przedstawiciele parku w komunikacie prasowym.

Jest dochodzenie

Śledczy chcą ustalić, w jaki sposób ptaki znalazły się w pobliżu jezdni. Władze parku zwróciły się o pomoc do wszystkich osób, które na początku kwietnia przebywały w okolicy drogi Foothills Parkway o zgłoszenie się, jeśli dysponują nagraniami z kamer samochodowych, zdjęciami lub innymi informacjami, które mogłyby pomóc w śledztwie.

Sępniki czarne są najmniejszymi przedstawicielami kondorów. Ich skrzydła mogą osiągać rozpiętość ponad 150 centymetrów. Ptak jest objęty ochroną gatunkową w USA, Meksyku i Kanadzie.

Damian Dziugieł
