Rośnie bilans ofiar trzęsienia ziemi w Maroku. "Zmarli wciąż leżą pod gruzami"

Liczba zabitych w piątkowym trzęsieniu ziemi w Maroku wzrosła do 2901 osób - poinformowała we wtorek agencja Reutera, powołując się na państwową telewizję. Liczba rannych wzrosła do 5530. Wielu ocalałych z katastrofy spędziło czwartą z rzędu noc w prowizorycznych schronieniach. - W niektórych wioskach zmarli wciąż leżą pod gruzami - powiedział w rozmowie z dziennikarzami 40-letni Hamid.