Maroko pod wodą. Ludzie w popłochu uciekali na dachy swoich domów

Ulewny deszcz doprowadził do powstania powodzi w północno-zachodniej części Maroka. Żywioł najbardziej dotknął prowincję Al-Ara’isz. Część jej mieszkańców, ze względu wdzierającą się do budynków wodę, musiała uciekać na dachy swoich domów.

Królewska żandarmeria przeprowadziła w czwartek liczne ewakuacje przy pomocy śmigłowców i małych barkami. Jak podało ministerstwo spraw wewnętrznych, w ciągu ostatniego tygodnia łącznie ewakuowano ponad 143 tysięcy osób.

Marokański Instytut Meteorologiczny przewiduje, że również w piątek ma padać deszcz. Ponadto mają wystąpić też opady gradu.

Na poniższym nagraniu widać, jak przebiegały akcje ratunkowe w prowincji Larache.

Maroko. Najpierw susza, teraz powódź

Kraj przez ostatnie siedem lat mierzył się z suszą, która była bardzo dotkliwa, zwłaszcza dla regionów, gdzie głównym źródłem dochodu jest rolnictwo. Jednak, jak podał Marokański Instytut Meteorologiczny, w ciągu ostatnich pięciu miesięcy opady przekroczyły średnią z 10 minionych lat. W połowie grudnia w mieście Safi w wyniku powodzi błyskawicznych zginęło 37 osób, co było najtragiczniejszym bilansem powodzi w minionym dziesięcioleciu.

