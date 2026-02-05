Logo TVN24
Świat

Maroko pod wodą. Ludzie w popłochu uciekali na dachy swoich domów

2026-02-05T190535Z_1_LWD307505022026RP1_RTRWNEV_C_3075-MOROCCO-FLOODS-0001
Maroko pod wodą. Ewakuowano setki tysięcy osób
Źródło: Reuters
Gwałtowna powódź, która była następstwem obfitych opadów deszczu, nawiedziła północno-zachodnie Maroko. W ciągu ostatniego tygodnia ewakuowano ponad 140 tysięcy osób - poinformowało w czwartek ministerstwo spraw wewnętrznych.
Jest mróz, jest problem. Sprawdź, czym oddychasz
Dowiedz się więcej:

Jest mróz, jest problem. Sprawdź, czym oddychasz

Smog

Ulewny deszcz doprowadził do powstania powodzi w północno-zachodniej części Maroka. Żywioł najbardziej dotknął prowincję Al-Ara’isz. Część jej mieszkańców, ze względu wdzierającą się do budynków wodę, musiała uciekać na dachy swoich domów.

Królewska żandarmeria przeprowadziła w czwartek liczne ewakuacje przy pomocy śmigłowców i małych barkami. Jak podało ministerstwo spraw wewnętrznych, w ciągu ostatniego tygodnia łącznie ewakuowano ponad 143 tysięcy osób.

Marokański Instytut Meteorologiczny przewiduje, że również w piątek ma padać deszcz. Ponadto mają wystąpić też opady gradu.

Na poniższym nagraniu widać, jak przebiegały akcje ratunkowe w prowincji Larache.

Klatka kluczowa-210695
Maroko pod wodą. Ewakuowano setki tysięcy osób
Źródło: Reuters

Maroko. Najpierw susza, teraz powódź

Kraj przez ostatnie siedem lat mierzył się z suszą, która była bardzo dotkliwa, zwłaszcza dla regionów, gdzie głównym źródłem dochodu jest rolnictwo. Jednak, jak podał Marokański Instytut Meteorologiczny, w ciągu ostatnich pięciu miesięcy opady przekroczyły średnią z 10 minionych lat. W połowie grudnia w mieście Safi w wyniku powodzi błyskawicznych zginęło 37 osób, co było najtragiczniejszym bilansem powodzi w minionym dziesięcioleciu.

Opracowała Anna Bruszewska

Źródło: Reuters, PAP

Źródło zdjęcia głównego: The Royal Moroccan Gendarmerie, Reuters

MarokoPowódź
