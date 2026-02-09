Woda porwała samochód z trójką dzieci

Maroko zmaga się z powodziami Źródło: ENEX

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W ubiegłym tygodniu ulewy przyniesione przez burzę Leonardo doprowadziły do wycieku wody z przepełnionych zapór. W rezultacie w Maroku doszło do powodzi, które wymusiły masowe ewakuacje. Władze objęły nimi ponad 150 tysięcy mieszkańców.

Maroko. Kolejna burza i dalsze opady

W weekend w kraju pojawiła się kolejna burza - Marta. Jak poinformował meteorolog Houssine Youabed w rozmowie z agencją informacyjną Associated Press, w niektórych miastach na północy kraju dopadało ponad 90 litrów wody na metr kwadratowy.

Burza doprowadziła do kolejnych powodzi błyskawicznych. Jak przekazała Al-Dżazira, od 28 stycznia najtrudniejsza sytuacja panuje w czterech prowincjach na północy kraju: Al-Ara'isz, Al-Kunajtira, Sidi Kasim i Sidi Sulajman, gdzie w weekend władze kontynuowały ewakuacje. Groźnie było w mieście Al-Kasr al-Kabir, gdzie po przelaniu się pobliskiej zapory podniósł się poziom wody w rzece Lukkus.

Maroko zmaga się z powodziami Źródło: ENEX

Powódź błyskawiczna porwała auto z czterema osobami

W niedzielę we wsi nieopodal miasta Tetuan, około 270 kilometrów na północ od Rabatu, stolicy kraju, powódź błyskawiczna porwała auto. Podróżował z nim mężczyzna z trójką dzieci w wieku od 2 do 14 lat oraz jeszcze jedną osobą. Niestety nie udało się ich uratować - przekazało marokańskie ministerstwo spraw wewnętrznych, powołując się na lokalne władze. W nocy z soboty na niedzielę służby odnalazły ciało 14-letniej dziewczyny i dwuletniego chłopca, a w niedzielę 12-letniego chłopca i mężczyzny. Piąta osoba podróżująca autem jest uznawana za zaginioną. Lokalne władze wszczęły śledztwo, by wyjaśnić, jak dokładnie doszło do tragedii.

Według marokańskiej agencji meteorologicznej niebezpieczna pogoda ma utrzymać się do wtorku.

Przechodzenie kolejnych burz przez Maroko, poza tym że ma tragiczne skutki, odnowiło zasoby wodne kraju, który od wielu lata zmaga się z suszą. Jak poinformowały władze, intensywne opady zapewniły co najmniej roczne zapasy wody pitnej i zwiększyły zasoby dla rolnictwa.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Osiem burz jedna po drugiej. Straty liczą w setkach milionów

Opracował Krzysztof Posytek