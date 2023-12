"Mamo, pomóż. To kwestia życia i śmierci". 19-latka cudem przeżyła erupcję wulkanu

Tragiczny bilans ofiar śmiertelnych erupcji indonezyjskiego wulkanu Marapi wzrósł we wtorek do 22 osób - poinformowała stacja BBC. Ratownicy przekazali, że w środę wznowią poszukiwania ostatniego zaginionego turysty. - Marapi jest nadal bardzo aktywny - zauważył Ahmad Rifandi, który monitoruje aktywność wulkanu.

Indonezyjskie władze poinformowały, że we wtorek odnaleziono ciała dziewięciu z 10 zaginionych turystów. Tym samym bilans ofiar śmiertelnych wzrósł do 22 zabitych. Wciąż jedna osoba uznawana jest za zaginioną.

Ahmad Rifandi, który monitoruje aktywność Marapi, powiedział w rozmowie z agencją AFP, że tylko we wtorek odnotowano pięć erupcji wulkanu.

Dramatycznie nagranie

Media społecznościowe obiegło dramatyczne nagranie, na którym jedna z turystek, Zhafirah Zahrim Febrina, błaga swoją mamę o pomoc. 19-letnia studentka, której pseudonim to Ife, wyglądała na przerażoną. Jej twarz wyglądała na poparzoną, a włosy są pokryte gęstym szarym popiołem. - Mamo, pomóż. To kwestia życia i śmierci - mówiła na nagraniu 19-latka. Dziewczyna była na wycieczce szkolnej, kiedy doszło do erupcji wulkanu. Przeżyła i obecnie przebywa w szpitalu.