Świat Malta. Przyszedł skwar, mają blackout. Są "więźniami we własnych domach" Agnieszka Stradecka |

Upalnie w Grecji Źródło wideo: ENEX Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Na Malcie zapanowała fala upałów. Krajowe biuro meteorologiczne ostrzegało, że we wtorek i środę temperatura maksymalna może sięgnąć 42 stopni Celsjusza. W środę po południu termometry na stacji w mieście Birżebbuga pokazywały właśnie 42 st. C, a w prawie całym kraju odczyty wynosiły ponad 35 st. C.

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Ludzie uwięzieni w domach

Skwar spowodował poważne problemy z dostawami prądu na całej wyspie. Lokalny dziennik "Times of Malta" podał, że w niektórych domach zasilania nie było przez ponad 20 godzin, co uniemożliwiało mieszkańcom normalne funkcjonowanie. Gazeta opisała historię 60-latka poruszającego się na wózku, który bez windy nie mógł wydostać się z mieszkania w mieście Fgura. Mężczyźnie pomogli sąsiedzi, którzy znosili i wnosili go po schodach. W rozmowie z mediami powiedzieli, że był on "więźniem we własnym domu".

Gorąco nie odpuszcza na Malcie także w nocy - od kilku dni temperatury minimalne nie spadają poniżej 27 stopni. Mieszkańcy opowiadali, że próbowali spać w samochodach i na podłogach domów, a odpoczynek przerywały alarmy domowe, które uruchamiały się w momencie zaniku i przywrócenia zasilania.

- Znajoma zaproponowała, żebyśmy przenieśli żywność do jej lodówki w Kalkarze, ale nagle odcięto prąd również tu - opowiadała jedna z mieszkanek. - Rozumiem dziewięćdziesiąt minut, ale 19 godzin to zupełnie inna historia - dodała.

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Poważne niebezpieczeństwo dla zdrowia

Dla niektórych osób długie przerwy w dostawach prądu wiązały się z zagrożeniem życia i zdrowia. W mediach społecznościowych pojawiła się historia kobiety, której mąż niedawno przeszedł poważną operację onkologiczną. W ich domu prądu nie było przez 27 godzin, a mimo realnego niebezpieczeństwa władze nie zapewniły im generatora prądu.

Lokalne media podkreśliły, że długotrwałe przerwy w dostawach prądu mogą być groźne dla osób starszych, niemowląt, osób dochodzących do siebie po operacjach, niepełnosprawnych oraz innych, którzy są uzależnieni od sprzętu medycznego lub leków wymagających przechowywania w lodówce. W środę rząd przekazał, że przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe, które doświadczyły przerw w dostawach energii elektrycznej trwających ponad sześć godzin, będą miały prawo do odszkodowania.

Służby meteorologiczne wyjaśniły, że chociaż środa ma być ostatnim dniem ekstremalnych upałów, na Malcie wciąż będzie gorąco. Do piątku w mocy pozostaną żółte alarmy przed upałem, a kolejne mogą zostać wydane już w poniedziałek.

Redagował dd