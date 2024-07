Malownicze wioski zniszczone. Znajdują kolejne ciała

Liczba zabitych w wyniku osuwisk, do których doszło po gwałtownych opadach deszczu w poniedziałek w stanie Kerala na południu Indii, wzrosła do 225 - podał w środę portal Times of India, powołując się na informacje lokalne. Poszkodowani krytykują regionalne władze, twierdząc, że za późno wydały one ostrzeżenie o nadchodzących ulewach.