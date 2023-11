Słonie podeptały samochód. Stanęły w obronie potrąconego słoniątka

czytaj dalej

Ukraińskie władze poinformowały we wtorek o kolejnych ofiarach śmiertelnych śnieżyc i wichur. Zginęło co najmniej 10 osób. Najtrudniejsza sytuacja panuje w obwodzie odeskim, gdzie kilkaset wsi pozostaje bez prądu. We wtorek przewidywane są kolejne intensywne opady śniegu i deszczu.