Świat Był młodym makakiem tulącym się do pluszaka. Co słychać u Puncha Matylda Dziechcińska |

Punch bawi się z innymi makakami Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

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Historia Puncha zaczęła się w lipcu 2025 roku, gdy makak przyszedł na świat. Urodził się podczas fali upałów, a jego matka przeszła trudny i przedłużający się poród. Opiekunowie przypuszczali, że mogła odrzucić młode z wyczerpania.

Świat zapoznał się z historią Puncha w lutym 2026 roku, kiedy opublikowane przez zoo w Ichikawie w Japonii zdjęcie makaka tulącego maskotkę obiegło internet. Pluszowy orangutan miał zapewniać samotnemu makakowi komfort i pomagać mu rozwijać umiejętność chwytania, niezbędną młodym makakom.

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Punch coraz lepiej radzi sobie w stadzie

W życiu 16-miesięcznego Puncha wiele się zmieniło. Makak poświęca coraz mniej uwagi pluszowemu orangutanowi, dlatego też maskotka znalazła się na zapleczu. Punch nawiązuje za to relacje z innymi przedstawicielami swojego gatunku, co widać na nagraniu opublikowanym przez zoo 8 listopada.

Sława Puncha przyciągnęła do zoo tłumy. Niestety nie obyło się bez przykrych incydentów - w maju dwóch mężczyzn wtargnęło na wybieg. Żeby zadbać o bezpieczeństwo zwierząt, zaostrzono zasady dotyczące odwiedzania makaków. Przestrzeń przeznaczoną dla odwiedzających podzielono na strefę obserwacyjną, w której nie wolno robić zdjęć, oraz na strefę fotografowania.