W Madrycie tak obficie nie padało od 163 lat

Burza Aline przeszła w czwartek nad Półwyspem Iberyjskim. W Madrycie, stolicy Hiszpanii, żywioł przyniósł ze sobą opady, jakich nie zanotowano od ponad 160 lat. Woda wdzierała się na stacje metra i do przejść podziemnych, zalewała domy i samochody.

Hiszpanię nawiedziła w czwartek burza Aline. Służby ratunkowe i straż pożarna interweniowały na terenie kraju ponad tysiąc razy. Ulewy szczególnie dały się we znaki mieszkańcom Madrytu.

Najwięcej deszczu od ponad 160 lat

Jak podała agencja meteorologiczna AEMET, w centralnej dzielnicy Retiro spadło w czwartek 107 litrów wody na metr kwadratowy. Jest to największa zarejestrowana suma opadów od 1860 roku - oznacza to, że w stolicy wystąpiły najintensywniejsze opady deszczu od co najmniej 163 lat.