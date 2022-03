W tym regionie może wystąpić pierwsza na świecie "klęska głodu spowodowana zmianami klimatu"

Południowa część Madagaskaru od czterech lat zmaga się z suszą. Te niegdyś żyzne tereny pokryte są obecnie czerwonym piaskiem. To, co pozostało z pól uprawnych, zjadane jest przez owady. Dzieci cierpią z powodu niedożywienia.

Susza na Madagaskarze

Z powodu suszy produkcja żywności na południu Madagaskaru znacząco zmalała. Tysiące dzieci cierpi z powodu niedożywienia. Tarira, matka czteroletniego syna o imieniu Avoraza, przyprowadza go do placówki WFP, gdzie jest oceniany przez lekarzy pod kątem niedożywienia. Chłopiec ma problemy z przybieraniem na wadze. Otrzymuje saszetki z produktem powstałym na bazie orzeszków ziemnych, znanym jako Plumpy, stosowanym w leczeniu niedożywionych dzieci. Według kobiety nie wystarcza to jej synowi. Niedaleko ich domu kiedyś było pole uprawne, teraz nie ma już nic.