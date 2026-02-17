Macedonia Północna. Woda "porwała wszystko, co znalazło się na jej drodze"

Po powodzi w Kiczewie w Macedonii Północnej Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jak podała macedońska agencja informacyjna MIA, z powodu intensywnych opadów w kilku regionach Macedonii Północnej pojawiły się powodzie. Najwięcej deszczu spadło na zachodzie, w regionie połoskim oraz w okolicach miasta Kiczewo.

Powódź porywała wszystko

Ponad 200 osób zostało w poniedziałek ewakuowanych w Kiczewie po tym, jak z brzegów wystąpiła rzeka Treska. Woda wdarła się na ulice i do domów, porywając przedmioty codziennego użytku. Koryto rzeki wypełniło się mnóstwem plastikowych butelek, ubrań i innych rzeczy.

- Powódź porwała wszystko, co znalazło się na jej drodze - powiedział w rozmowie z agencją informacyjną Reuters mieszkaniec Kiczewa. - Zbliżam się do sześćdziesiątki i nigdy wcześniej nie spotkało mnie coś takiego.

Podczas powodzi ucierpiał także szpital w Kiczewie. Z pomocą Czerwonego Krzyża w mieście zorganizowano dystrybucję żywności i wody dla osób zagrożonych, a we wtorek na miejscu pracowały zespoły policji, przedsiębiorstwa komunalnego i straży pożarnej.

Intensywnie padał śnieg

W położonym na północnym zachodzie regionie połoskim, poza intensywnymi opadami deszczu, pojawiły się opady śniegu. We wtorek rano konieczne było wstrzymanie ruchu ciężarówek na drogach w okolicach miast Tetowo i Gostiwar - nawierzchnie były zbyt zaśnieżone i śliskie, by ciężkie pojazdy mogły bezpiecznie się nimi poruszać. Część lokalnych dróg została zablokowana przez osuwiska.