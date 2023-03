Stado szpaków zatańczyło w powietrzu

Murmuracja - czym jest?

Nagrane zjawisko to tak zwana murmuracja. Jego nazwa pochodzi od szmeru, jaki wydobywa się ze skrzydeł ptaków, podczas tego typu tańców na niebie. Zjawisko najczęściej można dostrzec w godzinach wieczornych podczas jesieni, zimy i wczesnej wiosny. Ptaki robią tak przez kilkadziesiąt minut, a następnie odpoczywają. Zdaniem naukowców, ptaki robią tak, by zachęcić inne osobniki do nocowania, gdyż im większa grupa, tym więcej ciepła. Może to także zmniejszyć prawdopodobieństwo ataku ze strony drapieżnika, takiego jak sowa.