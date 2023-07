Ludzie uciekali przed ścianą ognia. Nie żyją 34 osoby

czytaj dalej

Pogoda zmieni się diametralnie. W środę wszyscy odczujemy ochłodzenie, a mieszkańcy południowych regionów powinni spodziewać się też intensywnych opadów deszczu. Spadnie go tak dużo, że może dojść do podtopień. - Wygląda to na mapach pogody całkiem groźnie - mówił w TVN24 prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski.