Powódź na Łotwie. Takiego wysokiego poziomu w Dźwinie nie było od 40 lat. "Tylko betonowa zapora powstrzymuje wodę"

Dzień wcześniej, w sobotę o godzinie 9, stan Dźwiny osiągnął 8,92 metra powyżej poziomu zero na wodowskazie - poinformowało łotewskie centrum środowiska, geologii i meteorologii. Więcej odnotowano jedynie w 1981 r., było to 8,97 m powyżej poziomu zero.