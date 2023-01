Powódź na Łotwie, ewakuowano część mieszkańców miasta Jekabpils. "Tama zaczęła powoli się zapadać"

Z powodu zagrożenia powodzią część miasta Jekabpils w Łotwie objęta została ewakuacją. Jak podała miejscowa agencja LETA, jest to ulica Plavinu od szkoły muzycznej Zilinskis do skrzyżowania z ulicą Celtnieku. Autobusy przewożą mieszkańców do dwóch liceów, które wybrano na miejsca schronienia. - Tama chroniąca Jekabpils przed powodzią zaczęła powoli się zapadać, jednak jest naprawiana - powiedział Raivis Ragainis, szef władz miasta. O godz. 13.50 czasu miejscowego (godz. 12.50 czasu polskiego) poziom wód w Dźwinie niedaleko Jekabpilsu wzrósł do 8,52 metra powyżej poziomu zero wodowskazu i dalej rósł. Wyższy poziom został odnotowany jedynie w 1981 r., gdy osiągnął 8,97 m powyżej poziomu zero wodowskazu - przekazało łotewskie centrum środowiska, geologii i meteorologii.