Toksyczna piana zalewa przedmieścia. "Dzieci myślą, że to zabawne i zaczynają się nią bawić"

- Ponieważ pada deszcz i poziom wody w rzece wzrasta, rośnie także całe zanieczyszczenie. Są to wody z Mosquery czy Funzy, wszystko to, co pochodzi z innych miejsc i dociera tutaj - powiedziała mieszkająca w dzielnicy Los Puentes Janneth Duran.

Groźne dla układu oddechowego

Zdaniem lokalnego urzędu ds. środowiska, piana to nic innego, jak konsekwencja wylewania do rzek detergentów. Z powodu silnych opadów dochodzi do zwiększenia ilości piany. Zalecono, by mieszkańcy trzymali się z daleka od piany, gdyż przebywanie blisko niej może powodować choroby układu oddechowego.