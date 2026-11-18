Świat Los Angeles. Kolumna gazu i gnijących śmieci opadła na domy Agnieszka Stradecka |

Do wypadku doszło na składowisku Chiquita Canyon niedaleko Los Angeles Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Jak podały lokalne media NBC News, do zdarzenia doszło w poniedziałek na składowisku odpadów Chiquita Canyon w Castaic, na północny zachód od Los Angeles. Podczas rutynowych prac wiertniczych sprzęt naruszył kieszeń gazu pod wysokim ciśnieniem. Gwałtownie uwolniony gaz uniósł ze sobą cząstki rozkładających się odpadów, tworząc gigantyczny gejzer.

Odór i lepkie resztki

Według dziennika "Los Angeles Times" w następstwie erupcji w okolicach składowiska wprowadzono stan zagrożenia zdrowia publicznego. Prace wiertnicze wstrzymano, a sześciu pracowników przewieziono do szpitala na badania kontrolne. Firma zarządzająca obiektem podała, że monitoruje jakość powietrza w okolicy, zapewniając, że stężenia potencjalnie szkodliwych substancji chemicznych nie przekraczają kalifornijskich norm.

Zdarzenie miało jednak spory wpływ na okolicę. W rozmowie z portalem CBS News mieszkańcy Castaic przekazali, że erupcji towarzyszył męczący odór, który spowił okolicę. Jak opowiadali, co najmniej jeden dom pokryły ciemne, lepkie resztki gnijących odpadów, a nieprzyjemny zapach wdzierał się do wielu budynków. - Odczuwałam fizyczny ból - opowiadała jedna z mieszkanek.

Departament Zdrowia Publicznego hrabstwa Los Angeles wydał we wtorek zarządzenie nadzwyczajne. Zobowiązuje ono firmy Waste Connections oraz Chiquita Canyon, LLC do zapewnienia mieszkańcom narażonym na "silne odory" dostępu do bezpiecznych pomieszczeń, sfinansowania tymczasowych pobytów w hotelach oraz organizacji transportu do miejsc schronienia.

"Niedopuszczalne" zdarzenie

Lokalne media przypomniały, że chociaż składowisko Chiquita Canyon przestało przyjmować odpady w 2025 roku, nadal stanowi problem dla okolicznych mieszkańców. Członkini rady hrabstwa Los Angeles Kathryn Barger podkreśliła, że poniedziałkowe zdarzenie było "niedopuszczalne", a jego przyczyny muszą zostać dokładnie zbadane.

- Mieszkańcy Castaic i okolicznych miejscowości już wystarczająco wycierpieli z powodu tego składowiska i nie powinni dalej obawiać się o swoje bezpieczeństwo - przekazała.

>>> CZYTAJ TEŻ: Dwie trąby wodne wirują obok siebie. Nagranie