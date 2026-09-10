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Los Angeles. Ogień w pobliżu słynnego muzeum. Było ryzyko ewakuacji mieszkańców

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Ogień w pobliżu słynnego muzeum
W pobliżu Getty Center w Los Angeles pojawił się ogień
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Reuters
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W środę w rejonie muzeum Getty Center w Los Angeles wybuchł pożar. Placówka została zamknięta, a pobliskim mieszkańcom groziła ewakuacja. Z żywiołem w upale walczyli strażacy.

W środę o godzinie 16.20 lokalnego czasu w okolicach dzielnicy Brentwood w Los Angeles wybuchł pożar roślinności. Żywioł znajdował się niebezpiecznie blisko Getty Center - jednego z budynków słynnego muzeum sztuki ufundowanego przez J. Paula Getty’ego, magnata naftowego. Ogień pojawił się na zboczu autostrady międzystanowej 405, a powierzchnia terenu pochłonięta przez żywioł przekroczyła 10 hektarów.

Władze wydały ostrzeżenia. "Każdy, kto znajduje się na tym obszarze, powinien być gotowy do ewakuacji" - przekazali strażacy z Los Angeles.

Muzeum pozostanie zamknięte

Rzecznik muzeum poinformował, że budynek w środę został zamknięty z powodu pożaru, a zwiedzający i pracownicy zostali ewakuowani. - Dzieła sztuki są bezpieczne. Współpracujemy ze strażą pożarną i monitorujemy sytuację - powiedział rzecznik. Budynek pozostanie zamknięty w czwartek, co ma zapewnić strażakom lepszy dostęp do tego obszaru.

Pożar wybuchł w bardzo upalny dzień, kiedy w niektórych miejscach na wzgórzach temperatura sięgała blisko 38 stopni Celsjusza. Meteorolog stacji NBC4, David Biggar, powiedział, że wysoka wilgotność powietrza i niedawne opady deszczu sprzyjały strażakom w akcji gaśniczej.

Żywioł udało się okiełznać około godziny 21, a nakazy ewakuacji zostały odwołane. Nie jest jasna dokładna przyczyna wybuchu pożaru.

Źródło: NBC Los Angeles, Los Angeles Times
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Tagi:
Los Angelespożar
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