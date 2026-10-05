Los Angeles. Fala upałów napędza pożary. Padają rekordy
Gorąco opanowało południową Kalifornię w zeszłym tygodniu. Szczególny skwar zawitał na południe stanu, do Los Angeles. Amerykańska Narodowa Służba Pogodowa (NWS) podała, że od piątku w metropolii padały dzienne rekordy. W niedzielę na lotnisku w mieście Burbank termometry pokazały 38,3 stopnie Celsjusza, co oznacza, że był to najcieplejszy 4 października w historii pomiarów. W piątek kalifornijską stolicą gorąca było natomiast samo centrum Los Angeles, gdzie zmierzono 39,4 st. C.
W Los Angeles i okolicach w mocy pozostają alarmy przed ekstremalnym gorącem. Władze wydają je w sytuacji, gdy skwar zagraża większości populacji, nie tylko szczególnie wrażliwym grupom.
- Spodziewamy się, że temperatury będą o około 10 stopni wyższe od normy. To dość znaczna różnica - powiedział Richard Bann, meteorolog z Centrum Prognoz Pogody NWS. - Dbajcie o schładzanie się. Pijcie dużo płynów. Ograniczajcie przebywanie na słońcu - dodał.
Pożary i znikające plaże
Gorąco i suchy, silny wiatr stwarzają korzystne warunki do rozprzestrzeniania się ognia. W sobotę po południu w hrabstwie Los Angeles, w pobliżu miasta Santa Clarita, wybuchł pożar Bouquet. Ogień bardzo szybko objął ponad 400 hektarów lasu, a biuro szeryfa hrabstwa wydało nakaz ewakuacji dla obszaru na północny wschód od miasta.
"Jeśli znajdujesz się na obszarze dotkniętym pożarem Bouquet, przestrzegaj lokalnych poleceń ewakuacyjnych oraz wskazówek od służb ratunkowych" - apelował gubernator stanu Gavin Newsom.
Meteorolodzy przewidują, że gorąco utrzyma się w Kalifornii co najmniej do weekendu. Takie wartości zachęcają do wypoczynku nad oceanem, ale plażowicze będą musieli uważać - do wybrzeża mają docierać fale sztormowe związane z huraganem Rachel. Między wtorkiem a czwartkiem mogą one mieć ponad 1,8 metra wysokości. Fale sztormowe stanowią zagrożenie dla plaż i terenów nadmorskich w Kalifornii, które ulegają coraz silniejszej erozji.