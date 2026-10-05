Logo TVN24
Meteo
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Los Angeles. Fala upałów napędza pożary. Padają rekordy

|
Strażacy walczą z dużym pożarem w Kalifornii
Strażacy walczą z dużym pożarem w Kalifornii
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Reuters
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Kalifornia mierzy się z niebezpieczną falą upałów. Szczególnie gorąco jest w okolicach Los Angeles, gdzie do czwartku obowiązują ostrzeżenia przed ekstremalnym gorącem. Skwar stwarza także doskonałe warunki do wybuchania pożarów.

Gorąco opanowało południową Kalifornię w zeszłym tygodniu. Szczególny skwar zawitał na południe stanu, do Los Angeles. Amerykańska Narodowa Służba Pogodowa (NWS) podała, że od piątku w metropolii padały dzienne rekordy. W niedzielę na lotnisku w mieście Burbank termometry pokazały 38,3 stopnie Celsjusza, co oznacza, że był to najcieplejszy 4 października w historii pomiarów. W piątek kalifornijską stolicą gorąca było natomiast samo centrum Los Angeles, gdzie zmierzono 39,4 st. C.

W Los Angeles i okolicach w mocy pozostają alarmy przed ekstremalnym gorącem. Władze wydają je w sytuacji, gdy skwar zagraża większości populacji, nie tylko szczególnie wrażliwym grupom.

- Spodziewamy się, że temperatury będą o około 10 stopni wyższe od normy. To dość znaczna różnica - powiedział Richard Bann, meteorolog z Centrum Prognoz Pogody NWS. - Dbajcie o schładzanie się. Pijcie dużo płynów. Ograniczajcie przebywanie na słońcu - dodał.

Pożary i znikające plaże

Gorąco i suchy, silny wiatr stwarzają korzystne warunki do rozprzestrzeniania się ognia. W sobotę po południu w hrabstwie Los Angeles, w pobliżu miasta Santa Clarita, wybuchł pożar Bouquet. Ogień bardzo szybko objął ponad 400 hektarów lasu, a biuro szeryfa hrabstwa wydało nakaz ewakuacji dla obszaru na północny wschód od miasta.

"Jeśli znajdujesz się na obszarze dotkniętym pożarem Bouquet, przestrzegaj lokalnych poleceń ewakuacyjnych oraz wskazówek od służb ratunkowych" - apelował gubernator stanu Gavin Newsom.

Klatka kluczowa-747279
Strażacy walczą z dużym pożarem w Kalifornii
Źródło: Reuters

Meteorolodzy przewidują, że gorąco utrzyma się w Kalifornii co najmniej do weekendu. Takie wartości zachęcają do wypoczynku nad oceanem, ale plażowicze będą musieli uważać - do wybrzeża mają docierać fale sztormowe związane z huraganem Rachel. Między wtorkiem a czwartkiem mogą one mieć ponad 1,8 metra wysokości. Fale sztormowe stanowią zagrożenie dla plaż i terenów nadmorskich w Kalifornii, które ulegają coraz silniejszej erozji.

Źródło: LA Times, Reuters, CBS News, The Guardian
Udostępnij:
Tagi:
KaliforniaUSA
Czytaj także:
Palce diabła, okolice Świdnicy (Dolnośląskie)
"Palce diabła" w polskim lesie. Niezwykłe znalezisko
Polska
Serwal sawannowy uciekł z posesji w Orzyszu (warmińsko-mazurskie)
Serwal sawannowy Gustaw wrócił do domu
Polska
Mgła paraliżuje lotnisko w Modlinie
Mglisty poranek. Utrudnienia na lotnisku w Modlinie
Polska
Ogromne gradziny spadły na Asuncion w Paragwaju
Grad wielkości piłek tenisowych niszczył auta
Świat
IMG-5670
Pierwsza jesienna zorza rozświetliła niebo
Polska
Mgła
Alarmy IMGW dla 14 województw
Prognoza
Zamarła Turnia w Tatrach
Poślizgnął się na zalodzonym stoku. Nie miał zimowego wyposażenia
Polska
Rekin, żarłacz biały, płetwa rekina
Usunęli szczątki wieloryba, pojawiły się rekiny
Świat
Tokio, Adachi
Wreszcie przestało padać. Jest nowy rekord
Świat
Dwugłowy żółw trafił do ośrodka dla dzikich zwierząt w amerykańskim stanie Massachusetts
Dostali dwugłowego żółwia. "Każdy przypadek daje nam kolejną szansę"
Ciekawostki
Zalane pola na Krecie
Powodzie na Krecie. "Zginiemy, mówię ci"
Świat
Skutki ulew w Katalonii
Załamanie pogody, którego "nie można lekceważyć"
Świat
Martwe walenie południowe u wybrzeży Argentyny
Ocean wyrzuca na brzeg martwe młode walenie. Naukowcy próbują rozwiązać zagadkę
Świat
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni: babie lato zniknie w jednej chwili
Prognoza
Zniszczenia po przejściu trąby powietrznej
Sceny jak z filmu katastroficznego. "Panował ogromny bałagan"
Świat
Holothuria (Microthele) nobilis
Te organizmy mogą żyć ponad sto lat. To dla nich zła wiadomość
Ciekawostki
Gęsta mgła
Żółte alarmy w połowie Polski
Prognoza
Zalane drogi w Katalonii w piątek, przed nadejściem "mini-huraganu"
"Śródziemnomorski minihuragan". Czerwony alert w Barcelonie
Świat
Ratownicy TOPR przetransportowali śmigłowcem rannych turystów
Seria groźnych wypadków w Tatrach. Ratownicy apelują
Polska
Czas jesieni
Do Polski zbliżają się chłodne masy powietrza. Już niedługo koniec babiego lata
Prognoza
pociąg dworzec stacja kolejowa paddington london uk wielka brytania transport publiczny tory shutterstock_267986810
Pluskwy wstrzymały ruch pociągów
Świat
Napis "HELP" na dnie jeziora Brenets
Wołanie o pomoc na suchym jeziorze. "Zostaliśmy nieco pominięci"
Świat
Madrigueras zmaga się z powodzią
Ciało 102-letniej kobiety w zalanym domu
Świat
Upał w Kalifornii
Szykują się na falę upału. Temperatura może przekraczać 40 stopni
Świat
Na plaży pojawiła się mirunga
Pojawiła się na plaży i wywołała niemałą sensację
Ciekawostki
Przymrozki
Tutaj na Mazowszu rano chwycił lekki mróz
Polska
Trzęsienie ziemi w Nowej Zelandii
"Od dawna nie czułem czegoś takiego"
Świat
Gęsta mgła
Gęste mgły. Tutaj należy uważać o poranku
Prognoza
Powódź na Krecie
Groźna pogoda w Grecji. Zalane domy i odwołane promy
Świat
Renifer w Finnmarku na północy Norwegii
Chcą uśmiercić co czwartego renifera w kraju
Świat
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom