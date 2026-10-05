Strażacy walczą z dużym pożarem w Kalifornii Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Gorąco opanowało południową Kalifornię w zeszłym tygodniu. Szczególny skwar zawitał na południe stanu, do Los Angeles. Amerykańska Narodowa Służba Pogodowa (NWS) podała, że od piątku w metropolii padały dzienne rekordy. W niedzielę na lotnisku w mieście Burbank termometry pokazały 38,3 stopnie Celsjusza, co oznacza, że był to najcieplejszy 4 października w historii pomiarów. W piątek kalifornijską stolicą gorąca było natomiast samo centrum Los Angeles, gdzie zmierzono 39,4 st. C.

A few more daily record high temperatures for today have been broken at Burbank (101), Camarillo (99), and NWS Oxnard (99). Temperatures for many locations across the region should still be within several degrees of their daily records through midweek. #CAWx #CAHeat pic.twitter.com/8uVTDO5R9W — NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) October 5, 2026 Rozwiń

W Los Angeles i okolicach w mocy pozostają alarmy przed ekstremalnym gorącem. Władze wydają je w sytuacji, gdy skwar zagraża większości populacji, nie tylko szczególnie wrażliwym grupom.

- Spodziewamy się, że temperatury będą o około 10 stopni wyższe od normy. To dość znaczna różnica - powiedział Richard Bann, meteorolog z Centrum Prognoz Pogody NWS. - Dbajcie o schładzanie się. Pijcie dużo płynów. Ograniczajcie przebywanie na słońcu - dodał.

Pożary i znikające plaże

Gorąco i suchy, silny wiatr stwarzają korzystne warunki do rozprzestrzeniania się ognia. W sobotę po południu w hrabstwie Los Angeles, w pobliżu miasta Santa Clarita, wybuchł pożar Bouquet. Ogień bardzo szybko objął ponad 400 hektarów lasu, a biuro szeryfa hrabstwa wydało nakaz ewakuacji dla obszaru na północny wschód od miasta.

"Jeśli znajdujesz się na obszarze dotkniętym pożarem Bouquet, przestrzegaj lokalnych poleceń ewakuacyjnych oraz wskazówek od służb ratunkowych" - apelował gubernator stanu Gavin Newsom.

Strażacy walczą z dużym pożarem w Kalifornii Źródło: Reuters

Meteorolodzy przewidują, że gorąco utrzyma się w Kalifornii co najmniej do weekendu. Takie wartości zachęcają do wypoczynku nad oceanem, ale plażowicze będą musieli uważać - do wybrzeża mają docierać fale sztormowe związane z huraganem Rachel. Między wtorkiem a czwartkiem mogą one mieć ponad 1,8 metra wysokości. Fale sztormowe stanowią zagrożenie dla plaż i terenów nadmorskich w Kalifornii, które ulegają coraz silniejszej erozji.