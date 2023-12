Woda wdarła się na ulice Londynu. Kierowcy porzucali auta

Na wybranych odcinkach Tamizy ogłoszono alert powodziowy. W niektórych częściach Londynu doszło do zalania dróg i chodników.

Brytyjska Agencja Środowiska (EA) ogłosiła alert powodziowy dla wybranych odcinków Tamizy. Jak podkreślono, istnieje ryzyko zalania pobliskich dróg i chodników. Rządowa agencja nie przewiduje jednak niebezpieczeństwa wdarcia się wody do budynków - poinformował lokalny portal The Standard.

Na zalanych ulicach Londynu porzucono samochody

Ostrzeżenie wydano po tym, jak we wtorek wieczorem woda zalała ulice w południowej części miasta. Kierowcy zostali zmuszeni do porzucenia swoich samochodów. - W wodach powodziowych utknęło wiele pojazdów. W żadnym z unieruchomionych aut nie przebywali ludzie - przekazał, cytowany przez The Standard, rzecznik londyńskiej straży pożarnej.