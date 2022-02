W Londynie "wiatr powala ludzi na ziemię"

"Wyglądało to bardzo źle"

"Silny wiatr w południowym Londynie powala ludzi na ziemię. Po tym, jak widziałem osoby powalone na ziemię, pobiegliśmy im pomóc i doprowadzić do bezpiecznego miejsca. Wyglądało to wszystko bardzo źle, ale na szczęście nic się nikomu nie stało" - napisał w wiadomości przesłanej do redakcji Kontaktu 24 autor nagrania, pan Michał.