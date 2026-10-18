Świat Łódź wywróciła się u wybrzeży Meksyku. Kilka osób zostało zaatakowanych przez rekiny Damian Dziugieł |

Nurek został zaatakowany przez rekina Źródło wideo: @henry_gibbs, CNN Źródło zdj. gł.: Wirestock Creators/Shutterstock

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Rekiny zaatakowały ocalałych z wywróconej łodzi u wybrzeży stanu Kalifornia Dolna na północnym zachodzie Meksyku. Według informacji amerykańskiej straży przybrzeżnej (US Coast Guard), jak dotąd z wody wyciągnięto 16 żywych osób, trwają poszukiwania 11 zaginionych.

"Kilka uratowanych osób miało poważne obrażenia odpowiadające ugryzieniom rekina, a straż przybrzeżna udzieliła im pierwszej pomocy w drodze do miasta San Diego" - przekazała w sobotę amerykańska straż przybrzeżna.

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Wypadek łodzi u wybrzeży Meksyku

Łódź, która wypłynęła z Meksyku, wywróciła się w piątek w odległości około 225 kilometrów na zachód od miasta Ensenada. W akcji ratunkowej bierze udział amerykańska marynarka i straż przybrzeżna, jak również marynarka meksykańska - przekazała agencja informacyjna Associated Press.

Agencja zwróciła uwagę, że wypadek miał miejsce na obszarze, przez który przebiegają trasy przemytnicze, a w przeszłości dochodziło tam do przypadków zatonięcia łodzi z nielegalnymi migrantami.

Według ocalałych łodzią płynęło 27 osób. Meksykański konsulat w San Diego poinformował, że wszyscy uratowani są obywatelami Meksyku. Amerykańska straż przybrzeżna przekazała, że postępowanie w ich sprawie wszczęła agencja ds. ceł i ochrony granic, ale nie podała dodatkowych szczegółów.