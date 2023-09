Na Antarktydzie padł "ekstremalny" rekord

Zasięg antarktycznej pokrywy lodowej był w tym roku rekordowo niski. 10 września wyniósł on niecałe 17 milionów kilometrów kwadratowych, znacznie mniej niż poprzednie "najmniejsze maksimum". Może to mieć ogromny wpływ na życie antarktycznej fauny oraz funkcjonowanie całej planety.

Ekstremalny rok

Zasięg pokrywy lodowej dookoła Antarktydy ulega zmianom w cyklu rocznym. Gdy na półkuli południowej panuje lato, lód morski dookoła kontynentu topnieje i się cofa, osiągając pewne minimum - dzieje się to najczęściej w lutym lub marcu. Wraz ze spadkiem temperatur pokrywa zaczyna na nowo przyrastać, aż osiągnie swój maksymalny zasięg, co przeważnie następuje we wrześniu.