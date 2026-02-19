Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Dwa trzęsienia ziemi w pobliżu europejskiej stolicy

shutterstock_2631415901
Coimbrę w Portugalii nawiedziły ulewy związane z rzeką atmosferyczną
Źródło: Reuters
W czwartek po południu w okolicach Lizbony doszło do dwóch trzęsień ziemi o magnitudzie 4 i 4,1. Wstrząsy były odczuwalne nie tylko w stolicy, lecz także w dystryktach odległych od epicentrum o ponad 100 kilometrów. Służby zaleciły inspekcję przybrzeżnych klifów.
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Dowiedz się więcej:

Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem

Smog

Pierwsze trzęsienie ziemi miało epicentrum w gminie Vila Franca de Xira, ponad 30 km na północ od Lizbony, a drugie w Alenquer - ponad 40 km od stolicy.

Jak przekazały portugalskie władze, poza Lizboną trzęsienia ziemi były najmocniej odczuwalne w miejscowościach Sintra, Mafra i Loures w północnej części Obszaru Metropolitalnego Lizbony, a także w Torres Vedras, około 40 km na północ od stolicy. O odczuciu wstrząsów poinformowały również gminy Santarem, Leiria i Coimbra - te dwie ostatnie są oddalone od aglomeracji Lizbony o ponad 100 km.

Lizbona. Dwa niezależne trzęsienia ziemi

Cytowany przez lokalne media sejsmolog Rui Fernandes wykluczył, aby doszło do jednego trzęsienia ziemi, a następnie wstrząsów wtórnych.

- To były dwa niezależne od siebie trzęsienia ziemi, które wystąpiły w odstępie dwóch minut - wyjaśnił.

Nie ma precyzyjnych informacji o stratach materialnych. Krajowa obrona cywilna wstępnie przekazała, że wskutek wydarzenia nikt nie doznał obrażeń. Potwierdziła, że w kilku zakładach produkcyjnych nakazano pracownikom pilne opuszczenie budynków w obawie o zawalenie się tych obiektów. W Lizbonie i Loures krótko po trzęsieniach ziemi wiele osób wyszło na ulice, obawiając się dalszych wstrząsów.

Jednego dnia Lizbonę nawiedziły dwa trzęsienia ziemi
Jednego dnia Lizbonę nawiedziły dwa trzęsienia ziemi
Źródło: Sean Hsu/Shutterstock

Ryzyko osuwania się klifów

Przedstawiciel obrony cywilnej Andre Morais zaapelował do władz gmin znajdujących się w strefie trzęsienia ziemi, aby w trybie pilnym sprawdziły stan techniczny budynków i dróg. Zalecił także oględziny przydrożnych skarp i klifów na zachodnim wybrzeżu.

- W związku z trzęsieniami ziemi należy spodziewać się osunięć klifów w środkowej części zachodniego wybrzeża - ostrzegł Morais.

Większość trzęsień ziemi w Portugalii wynika z ruchów sejsmicznych na Atlantyku, głównie przy podwodnym Grzbiecie Gorringe, znajdującym się około 200 km na zachód od kontynentalnej części kraju. To właśnie tam znajdowało się epicentrum kataklizmu, do którego doszło 1 listopada 1755 roku, kiedy Portugalię nawiedziło największe w jej historii trzęsienie ziemi, które zabiło kilkadziesiąt tysięcy osób.

Opracował Krzysztof Posytek

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Sean Hsu/Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
Trzęsienia ziemiPortugaliaLizbona
Czytaj także:
Śnieg, zima
Miejscami nocą popada śnieg
Prognoza
Przeplatanka ciepła z zimnem na początku marca, odchylenie temperatury w swobodnej atmosferze
Czeka nas eksplozja ciepła. Wiemy kiedy
Arleta Unton-Pyziołek
Roztopy
Wkraczamy w termiczne przedwiośnie. Temperatura sięgnie 11 stopni
Prognoza
Lód śryżowy
Lód śryżowy pojawił się w Karkonoszach. Co to za zjawisko
Polska
Śnieg, Rosja
Śnieżyca może przynieść rekordowe opady
Świat
Rekin w wodach Oceanu Południowego
"W wodach Antarktyki nie ma rekinów". A jednak zdarzył się wyjątek
Świat
Silny mróz
Może być nawet -15 stopni. Lodowate chwile w dziewięciu województwach
Prognoza
W wielu miejscach w Japonii nieprzerwanie pada śnieg
Odwołane loty, nie jeżdżą pociągi. Jedna osoba nie żyje
Świat
Smog w Nowym Jorku
Czy smog zwiększa ryzyko rozwoju demencji? Sprawdzili to naukowcy
Smog
Bociany wróciły do Hamburga w środku zimy
Jako pierwszy wrócił do "bocianiej stolicy Niemiec"
Świat
Smog, dym, komin, kopciuch
Alert RCB. "Unikaj aktywności na zewnątrz"
Smog
shutterstock_2731811993
W Wielkiej Brytanii takiej zimy nie było od lat
Świat
Pożar Ranger Road w Oklahomie
Spłonęły domy, pastwiska, pola. Megapożar szaleje
Świat
Zima śnieg
Tutaj w czwartek sypnie śniegiem
Prognoza
Kasprowy Wierch - zdjęcie poglądowe
Wjechał kolejką i zaginął. Poszukiwania 30-latka w Tatrach
Polska
Kładka we francuskiej miejscowości Tartas dotkniętej przez powódź
Rekordowych 35 dni. Najgorsze jeszcze przed nimi
Świat
shutterstock_2713442877
Przed nami mroźna noc
Prognoza
Skutki śnieżycy w Bukareszcie
Stolica pod śniegiem. Odwołane loty, setki tysięcy domów bez prądu
Świat
Zimowa pogoda w Bieszczadach
Alarmy mogą objąć cały kraj. Czego się spodziewać
Prognoza
Wysokie stężenie ozonu w Meksyku
"Sezon ozonowy". Ogłosili sytuację awaryjną
Smog
Służby znalazły ciała ośmiorga narciarzy porwanych przez lawinę w pobliżu Castle Peak w Kalifornii
Znaleźli ciała ośmiorga narciarzy. Ostatnia poszukiwana osoba uznana za zmarłą
Świat
AdobeStock_1875197684
Temperatura poszybuje. Jak ciepło się zrobi
Prognoza
Czarne kormorany są pod częściową ochroną
"Odstrzał kormoranów nie jest żadnym rozwiązaniem"
Polska
Antarktyda
"Dziura grawitacyjna" nad Antarktydą. Co jest jej przyczyną
Nauka
Śnieg, opady, zima
W środę dosypie śniegu
Prognoza
Lasy tropikalne
Te opady są warte dziesiątki miliardów dolarów
Świat
Alpy
Trzy ofiary śmiertelne lawin w Alpach. Wśród nich Polak
Świat
Powodzie we Francji
"Obserwujemy najwyższy poziom wód od 25 lat"
Świat
zima noc polska śnieg
Nocą wszędzie może padać
Prognoza
Nowa Zelandia
Spadło 10 razy więcej deszczu, niż wynosi miesięczna norma. "To szaleństwo"
Świat
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom