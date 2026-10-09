Logo TVN24
Meteo
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Uratowali brzozę rosnącą na szczycie wieży ciśnień

|
Pracownicy usuwają brzozę rosnącą na szczycie wieży ciśnień
Pracownicy usuwają brzozę rosnącą na szczycie wieży ciśnień
Źródło wideo: ENEX
Źródło zdj. gł.: ENEX
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Pracownicy rozbierający wieżę ciśnień w Kretyndze na Litwie otrzymali nietypowe zadanie - musieli uratować brzozę rosnącą na jej szczycie. Według mieszkańców drzewo stało się już jednym z symboli miasta, dlatego chcieli je ocalić.

W mieście Kretynga we wschodniej Litwie znajduje się 45-metrowa wieża ciśnień, pamiętająca czasy Związku Radzieckiego. Ze względu na zły stan budynku, grożący zawaleniem, władze podjęły decyzję o jego zburzeniu.

Symbol miasta

Wielu mieszkańców Kretyngi martwiło się jednak, co stanie się z brzozą, która rośnie na szczycie wieży od 20 lat. Powstała petycja mająca na celu ocalenie drzewa.

- Brzoza stała się już częścią naszego miasta. Kiedyś wiatr przyniósł na wieżę nasiono, z którego wyrosła i od 20 lat bujnie się zieleni. Najciekawsze jest to, że nic jej nie pokonało, nawet burze, które przewracały i łamały drzewa w mieście - powiedział w rozmowie z portalem 15min Mindaugas Czerneckis, mieszkaniec Kretyngi i członek rady lokalnego powiatu.

>>> CZYTAJ TEŻ: Poważnie ranna została sama w lesie. 72-latkę odnaleziono u stóp zbocza

Pracownicy usuwają brzozę rosnącą na szczycie wieży ciśnień
Pracownicy usuwają brzozę rosnącą na szczycie wieży ciśnień
Źródło zdjęcia: ENEX

Brzoza mocno wrosła w wieżę

Okazało się jednak, że petycja nie była potrzebna. Według Czerneckisa w kontrakcie z firmą zajmującą się wyburzeniem wieży znalazł się punkt o konieczności zachowania drzewa.

- Byli zaskoczeni, żartowali nawet, że podarują nam kolejną brzozę - przyznał. Dodał, że rozmawiał z pracownikami firmy rozbiórkowej i okazało się, że drzewo jest bardzo mocno osadzone w betonie, przez co nie będzie łatwo go oddzielić.

Ostatecznie, po dwóch dniach, prace zakończyły się sukcesem, a pracownicy delikatnie opuścili drzewo na ziemię. Czerneckis dodał, że brzoza zostanie posadzona w tym samym miejscu, gdzie stoi wyburzana wieża.

Źródło: 15min, ENEX
Udostępnij:
Tagi:
LitwaDrzeworoślinyDrzewa
Czytaj także:
Śnieżyca w Szwecji
Sypnęło śniegiem. W rowie leżały przewrócone ciężarówki
Świat
29 min
pc
Skąd wzięła się "kosmiczna kaczka"?
TVN24
Powalone drzewo w Lęborku (Pomorskie)
Wichury w Polsce. Są interwencje straży
Polska
Skutki lawiny błotnej w Santiago w Chile
Powódź błotna w stolicy. Stan klęski żywiołowej
Świat
Akcja ratunkowa w okolicach miasta Mount Shasta w Kalifornii
Poważnie ranna została sama w lesie
Świat
Gdzie jest nasze ciepło?
Gdzie jest nasze ciepło? "To zupełnie inny pogodowy świat"
Prognoza
Wiatr, silny wiatr, wichury
Alert RCB. Silny wiatr w części kraju
Polska
Silny wiatr, sztorm na Bałtyku
Tutaj porywy mogą przekraczać 100 kilometrów na godzinę
Prognoza
Mieszkańcy hrabstwa Okaloosa napełniają worki z piaskiem przed uderzeniem huraganu Isaias
Isaias nadciąga. Wprowadzają stan wyjątkowy
Świat
Deszcz meteorów
Szczyt roju Drakonidów za nami
Polska
Karambol na I-95, Karolina Południowa
Karambol w gęstej mgle doprowadził do zaręczyn
Świat
Pochmurno, jesień, chmury
Gwałtowne zmiany ciśnienia i przejmujące zimno. Tak zapowiada się weekend
Prognoza
Skutki burz w Rzymie
Rzym po ulewach. Zalane autostrady, kierowcy uwięzieni w autach
Świat
Żółwie olbrzymie z Aldabry
Żółwi olbrzymich jest tam więcej niż ludzi na całych Seszelach
Ciekawostki
Widok na Granaty w Tatrach
Halny w Tatrach. "Odradzamy wyjścia w góry"
Polska
Było ciepło, zrobi się chłodno
"Ochłodzenie będzie naprawdę duże"
Prognoza
Prognoza długoterminowa na zimę. Jak zachowają się wir polarny, Pacyfik i Atlantyk?
Mamy prognozę na zimę. Jest jak scenariusz "Gry o tron"
Arleta Unton-Pyziołek
Świecący ogórek z eksperymentów Mendeza
Dlaczego ogórki kiszone świecą? "Usmażył" ich ponad sto, by poznać odpowiedź
Nauka
Rekin polarny (Somniosus microcephalus) - zdjęcie poglądowe
Grenlandia zastanawia się nad losami najpowolniejszego rekina świata
Świat
Przewrócone łodzie po burzy w Grau-du-Roi we Francji
Południe Francji znów doświadcza potężnego załamania pogody
Świat
Deszcz, parasol, jesień, wczesna zima
Kulminacja ciepła, a potem drastyczna zmiana. Będzie się działo
Prognoza
Lokalna rzeka w Casavieja jest czarna od popiou
Z kranu leci woda "podobna do smoły"
Świat
Martwe białuchy arktyczne na Alasce
Znaleźli martwe białuchy arktyczne
Świat
Pies Morcho był uwięziony w wezbranej rzece, Chile
Rzeka porwała psa, próbowali go ratować kilka razy
Świat
Smog z Borneo pochłonął Kuala Lumpur, Malezja
Tak źle nie było od ponad dekady. To "klęska dla tego regionu"
Świat
Miasteczko Cambrils w Katalonii po ulewie
"Ulice są zalane na pół metra". Relacja Polaka z Hiszpanii
Świat
Zgniły wyż, mgły, pochmurno
Tu warunki na drogach są trudne
Prognoza
Trąba powietrzna przeszła przez australijską miejscowość Ulladulla
Trąba powietrzna przeszła przez nadmorską miejscowość. Nagranie
Świat
Niedźwiedź wszedł na patio restauracji
Duży niedźwiedź wszedł do restauracji. "Nie spieszył się z wyjściem"
Ciekawostki
Rowerzysta zmarł po zderzeniu z psem w Central Parku
Rowerzysta nie przeżył zderzenia z psem
Świat
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom