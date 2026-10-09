Świat Uratowali brzozę rosnącą na szczycie wieży ciśnień Krzysztof Posytek |

Pracownicy usuwają brzozę rosnącą na szczycie wieży ciśnień Źródło wideo: ENEX Źródło zdj. gł.: ENEX

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W mieście Kretynga we wschodniej Litwie znajduje się 45-metrowa wieża ciśnień, pamiętająca czasy Związku Radzieckiego. Ze względu na zły stan budynku, grożący zawaleniem, władze podjęły decyzję o jego zburzeniu.

Symbol miasta

Wielu mieszkańców Kretyngi martwiło się jednak, co stanie się z brzozą, która rośnie na szczycie wieży od 20 lat. Powstała petycja mająca na celu ocalenie drzewa.

- Brzoza stała się już częścią naszego miasta. Kiedyś wiatr przyniósł na wieżę nasiono, z którego wyrosła i od 20 lat bujnie się zieleni. Najciekawsze jest to, że nic jej nie pokonało, nawet burze, które przewracały i łamały drzewa w mieście - powiedział w rozmowie z portalem 15min Mindaugas Czerneckis, mieszkaniec Kretyngi i członek rady lokalnego powiatu.

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Pracownicy usuwają brzozę rosnącą na szczycie wieży ciśnień Źródło zdjęcia: ENEX

Brzoza mocno wrosła w wieżę

Okazało się jednak, że petycja nie była potrzebna. Według Czerneckisa w kontrakcie z firmą zajmującą się wyburzeniem wieży znalazł się punkt o konieczności zachowania drzewa.

- Byli zaskoczeni, żartowali nawet, że podarują nam kolejną brzozę - przyznał. Dodał, że rozmawiał z pracownikami firmy rozbiórkowej i okazało się, że drzewo jest bardzo mocno osadzone w betonie, przez co nie będzie łatwo go oddzielić.

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Ostatecznie, po dwóch dniach, prace zakończyły się sukcesem, a pracownicy delikatnie opuścili drzewo na ziemię. Czerneckis dodał, że brzoza zostanie posadzona w tym samym miejscu, gdzie stoi wyburzana wieża.