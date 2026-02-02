Logo TVN24
Świat

Srogi mróz u naszych sąsiadów. Tak zimno nie było od 30 lat

Miasto Janiszki (lit. Joniszkis) na Litwie zimą
Litwa mierzy się z mrozami niespotykanymi od dekad
Źródło: Ventusky.com
Na Litwie zapanował mróz, jakiego nie widziano od lat - w części kraju temperatura spadła poniżej -30 stopni Celsjusza. Niskie wartości na termometrach przyczyniły się do utrudnień w transporcie i działaniu instytucji publicznych.
Jest mróz, jest problem. Sprawdź, czym oddychasz
Wyż Daniel znad Skandynawii tłoczy dotkliwy mróz nie tylko do Polski, ale także do naszych sąsiadów.

Litwa. Tak zimno nie było od 30 lat

Na Litwie odnotowano najniższe temperatury od 30 lat. Z danych na stronie meteo.tl należącej do Litewskiego Urzędu Hydrometeorologicznego (LHMT) wynika, że w poniedziałek nad ranem w Wiłkomierzu (lit. Ukmerge) w centralnej części kraju, około 60 kilometrów na północny zachód od Wilna, stolicy kraju, termometry pokazały -34 stopnie Celsjusza. Jeszcze zimniej było w Szadowie (lit. Szeduva), gdzie zarejestrowano -34,2 st. C. W Janiszkach (lit. Joniszkis) niedaleko granicy z Litwą termometry pokazały natomiast -33,9 st. C.

Zgodnie z archiwalnymi danymi LHMT ostatni raz tak zimno w kraju było w 1996 roku, gdy w okręgu uciańskim na północy kraju odnotowano -35 st. C. Absolutny rekord zimna na Litwie, wynoszący -42 st. C, pochodzi z 1 lutego 1956 roku - można przeczytać na profilu meteo.lt w mediach społecznościowych.

Nauka zdalna i awarie systemu grzewczego

W związku z bardzo niską temperaturą litewskie władze zdecydowały, że w poniedziałek i wtorek nauka w szkole będzie odbywać się zdalnie.

W Wilnie oraz Kłajpedzie, trzecim największym mieście w kraju, w poniedziałek doszło do zakłóceń w ruchu transportu publicznego. Z powody awarii systemu grzewczego jeden z wileńskich wydziałów Departamentu Migracji zawiesił w poniedziałek przyjmowanie interesantów. Temperatura w budynku spadła do 9 st. C, a urzędnicy pracują zdalnie.

LHMT prognozuje, że silny mróz w kraju utrzyma się jeszcze przez dwa dni.

Miasto Janiszki (lit. Joniszkis) na Litwie zimą
Miasto Janiszki (lit. Joniszkis) na Litwie zimą
Źródło: Shutterstock
Autorka/Autor: kp/dd

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

