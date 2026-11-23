Świat Lew krąży po tureckiej metropolii? Służby apelują Matylda Dziechcińska |

Lew na kamerze termowizyjnej Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

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Jak podały lokalne media, zgłoszenie dotyczące dzikiego zwierzęcia wpłynęło do służb w niedzielę wieczorem. Jeden z mieszkańców dystryktu Sariyer, będącego częścią metropolii Stambułu, przekazał służbom, że widział lwa. Przejrzano nagrania z okolicznych kamer monitoringu i zauważono drapieżnika, o którym jednak nie da się jednoznacznie powiedzieć, że jest lwem. Rozpoczęły się poszukiwania.

Trudna akcja poszukiwawcza

Jak podała w mediach społecznościowych turecka Dyrekcja Parków Narodowych, na początku akcji służby miały problem z dokładnym zlokalizowaniem zwierzęcia. Poszukiwania dodatkowo komplikował fakt, że odbywały się na terenie z gęstą roślinnością. W nocy z niedzieli na poniedziałek potencjalny lew został na krótko zarejestrowany przez system termowizyjny. Później stracono go z pola widzenia.

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Lew na kamerze termowizyjnej Źródło zdjęcia: Reuters

Nie chcą, by zwierzęciu stała się krzywda

W poniedziałek zintensyfikowano działania poszukiwawcze. Burmistrz Sariyeru Mustafa Oktay Aksu przekazał w komunikacie dla mediów, że na obszarze, na którym wcześniej system termowizyjny zarejestrował zwierzę, nie wykryto żadnych źródeł ciepła. Z tego powodu służby rozpoczęły poszukiwania z wykorzystaniem dronów.

Telewizja NTV podała, że plan zakłada obezwładnienie zwierzęcia za pomocą strzałki ze środkiem usypiającym tak, by nie stała mu się krzywda. Stacja informacyjna A Haber powiadomiła, że prokuratura w Stambule wszczęła już dochodzenie w sprawie. Śledztwo ma ustalić, do kogo należy zwierzę oraz w jaki sposób zdołało uciec. Zgodnie z tureckim prawem hodowla zwierząt uznawanych za niebezpieczne jest nielegalna.

Wokół zalesionego obszaru, na którym prawdopodobnie przebywa zwierzę, oraz w pobliżu znajdujących się tam domów zaostrzono środki bezpieczeństwa. Mieszkańcy, którzy chcą dostać się do lasu, są zawracani przez służby. - Prosimy mieszkańców o pozostanie w domach. Chodzi o ich bezpieczeństwo, a także o to, żeby nie przeszkadzali w akcji - powiedział Aksu.