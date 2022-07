Ewakuowane wioski i kurorty. Pożary niepokoją grecką wyspę Lesbos

Grecka wyspa Lesbos zmaga się z rozległymi pożarami. W niedzielę konieczna była ewakuacja kilku regionów. Płomienie niszczą wszystko, co napotkają na swojej drodze.

"Nagle zdaliśmy sobie sprawę, że jesteśmy w pułapce"

- Nagle zdaliśmy sobie sprawę, że jesteśmy w pułapce. Wszyscy wbiegliśmy do morza, weszliśmy na dmuchane materace i obserwowaliśmy z daleka. Wyszliśmy, kiedy przyjechał wóz strażacki i pomagaliśmy ratować to, co się dało - powiedział Agamemnon Asvestis, którego bar przy plaży został całkowicie zniszczony przez ogień. - Jest pełnia sezonu. Wcześniej mieliśmy nadzieję, że będziemy mieli dobry rok, właśnie zrobiliśmy generalny remont tego miejsca. Więc jestem bardzo smutny - dodał.