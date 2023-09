Lee może stać się "najsilniejszym huraganem roku"

Lee może stać się "niezwykle niebezpiecznym huraganem"

Obecne prognozy wskazują, że Lee nie uderzy w ląd, ale przejdzie na północny wschód od Brytyjskich Wysp Dziewiczych, które wciąż odbudowują się po huraganach Maria i Irma, które miały miejsce we wrześniu 2017 roku.

Według ekspertów z NHC, Lee może w sobotę rano gwałtownie przybrać na sile i przekształcić się w "niezwykle niebezpieczny huragan" czwartej kategorii. - Ma potencjał, aby stać się potężnym huraganem piątej kategorii, najsilniejszym huraganem roku - powiedział Jonathan Porter, główny meteorolog AccuWeather. Lee to dwunasta nazwana burza w sezonie huraganów na Atlantyku, który trwa od 1 czerwca do 30 listopada. Oczekuje się, że huragan spowoduje wezbranie fal zagrażających życiu, które w piątek uderzą w Małe Antyle, a w najbliższy weekend w Portoryko, w USA i Brytyjskie Wyspy Dziewicze - podało NHC. Według amerykańskiej Służby Pogodowej (NWS) w San Juan poziom morza wokół Portoryko może wzrosnąć nawet do trzech metrów.