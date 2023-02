Lawiny w Austrii. Znaleziono ciała pięciu ofiar

Jedna z ofiar, których ciała znaleziono w niedzielę, to 59-letni Austriak - lawina zmiotła go w dolinie Debanttal, niedaleko miasta Lienz. Ponadto w Sankt Anton am Arlberg odnaleziono ciała dwóch narciarzy w wieku 29 i 33 lat oraz ciało 62-letniego mężczyzny, który nie wrócił do domu z sobotniej wycieczki narciarskiej w mieście Kaunerberg. Policja potwierdziła też jedną śmierć w Laengenfeld w dolinie Oetztal. Jak zaznacza AFP, władze nie chciały podać przynależności państwowej czterech spośród ofiar.