Lawiny, nieprzejezdne drogi, domy bez prądu. Trudne warunki w Alpach

Meteorolodzy z Meteo-France wydali we wschodnich departamentach kraju ostrzeżenia przed lawinami i powodziami. Mocno sypnęło śniegiem między innymi w Sabaudii. Na terenie tego departamentu zeszły lawiny.

We francuskim ośrodku narciarskim Val Thorens lawina przysypała mężczyznę, który trafił do szpitala. Według informacji stacji telewizyjnej BFM, miał zawał serca. Jest w stanie krytycznym.

Podtopienia we Włoszech

Również we Włoszech warunki pogodowe są trudne. Autostrada łącząca Turyn i Dolinę Aosty została zamknięta ze względu na częściowe podtopienia. W Dolinie Aosty nie ma prądu. W Mediolanie zostały zamknięte parki z powodu silnego wiatru, który osiągał w porywach prędkość do 100 kilometrów na godzinę.

Polski konsulat ostrzega przed gwałtowną pogodą

Ostrzeżenia najwyższego stopnia w Szwajcarii

W Szwajcarii władze zaapelowały do turystów wybierających się w góry w czasie Wielkanocy, by przełożyli wyjazdy z powodu obfitych opadów śniegu i ulewnego deszczu. W części kraju wydano ostrzeżenia meteorologiczne trzeciego, najwyższego stopnia. Czerwone alarmy nie obowiązywały w Szwajcarii od 2001 roku. MeteoSuisse ostrzega przed lawinami błotnymi i podtopieniami. Szwajcarskie federalne biuro meteorologii i klimatologii wyjaśniło, że gwałtowna aura jest związana z niżem, który przyniósł obfite opady deszczu do 250 litrów na metr kwadratowy.