Lawa z Cumbre Vieja zapełniłaby 28 tysięcy basenów olimpijskich

Cumbre Vieja na La Palmie nie przestaje pluć lawą, która pokrywa już prawie tysiąc hektarów. Zgodnie z najnowszymi wyliczeniami lawy jest tyle, że można by wypełnić nią 28 tysięcy basenów olimpijskich. Na wyspie zagrożeniem znów stała się pogorszona jakość powietrza. Ziemia nie przestaje się trząść, w środę odnotowano wstrząs o magnitudzie 5.

Według sejsmologa Ithaizy Domingueza, cytowanego przez dziennik "ABC", w rzeczywistości w środę rano doszło do dwóch silnych wstrząsów, które wystąpiły jeden po drugim w odstępie kilku sekund, przez co były bardziej odczuwalne. Dodatkowo zarejestrowano w tym czasie ponad 40 mniejszych wstrząsów, w tym o magnitudzie ponad 4 i hipocentrum na głębokości około 12 kilometrów.

La Palma. Erupcja wulkanu Cumbre Vieja

Erupcja wulkanu Cumbre Vieja na La Palmie trwa nieprzerwanie od 19 września. Według danych Instituto Volcanológico de Canarias (INVOLCAN) z wtorku, od początku wybuchu uwolnione zostały już 94 miliony sześcienne lawy. To wystarczająco, by wypełnić nią 28 tysięcy basenów olimpijskich.

Z danych unijnej agendy Copernicus EMS wynika, że lawa pokryła już obszar 997,9 hektara. Znaczna emisja popiołu w ciągu ostatnich czterech dni pogorszyła jakość powietrza w zachodniej i północno-zachodniej części wyspy, co w połączeniu z niesprzyjającą pogodą komplikuje funkcjonowanie lotniska i połączenia lotnicze z resztą archipelagu.

Linie lotnicze ogłosiły możliwość czasowego zawieszenie lotów na wyspę. Już we wtorek odwołano 30 lotów. Lotnisko na razie pozostaje otwarte i to przewoźnicy podejmują decyzję o wstrzymaniu lub kontynuowaniu lotów. Ze względu na złą jakość powietrza w środę odwołano lekcje w wielu gminach, co dotknęło ponad pięć tysięcy uczniów z 23 szkół. Zajęcia odbywają się w trybie online.