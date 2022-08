Latarki czołowe poszły w ruch. W Hiszpanii zbierają winogrona po zachodzie słońca

Pracownicy 20-hektarowej winnicy Bodegas wyposażeni w latarki czołowe zbierają winogrona po zapadnięciu zmroku. Za dnia byłoby to niemożliwe przez żar lejący się z nieba. - Jak nie było fal upałów, to zbieraliśmy winogrona później - powiedział Andres Morate, właściciel winnicy.

- Jak nie było fal upałów, to zbieraliśmy winogrona później. Ale w ostatnich latach zbiory zostały przyspieszone. Teraz dochodzi do tego jeszcze susza. To był bardzo trudny rok - powiedział Morate. - Chociaż winogrona rosły obficie, suche lato sprawiło, że stały się mniej soczyste - dodał.

"Praca od zachodu do 2 lub 3 rano"

- Praca w nocy, od zachodu do 2 lub 3 rano, ma swoje zalety nie tylko dla zbieraczy, ale także dla winogron zanim zostaną one wyciśnięte do produkcji wina - powiedział. Dodał, że im chłodniejsze są owoce, gdy dotrą do winnicy, tym bardziej ich aromat i smak jest skoncentrowany.