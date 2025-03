Athena przewróciła się przy lądowaniu. Cel misji pod znakiem zapytania

czytaj dalej

Nowy mechanizm układu odpornościowego został odkryty przez naukowców. Związany jest z działalnością proteasomów, struktur rozkładających białka. Potrafią one produkować związki o działaniu antybakteryjnym, stanowiące pierwszą linię obrony podczas infekcji. W przyszłości odkrycie to może posłużyć do opracowania bezpieczniejszych terapii antybiotykowych.