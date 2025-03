Lądownik Athena osiadł na Księżycu. Nie wiadomo, w jakim jest stanie

Lądownik Athena prywatnej firmy Intuitive Machines wylądował na księżycowym płaskowyżu Mons Mouton. Nie jest jednak jasne, czy urządzenie znajduje się we właściwej pozycji i w jakim jest stanie. Maszyna naszpikowana najnowszą technologią miała między innymi zbadać obecność wody pod powierzchnią Srebrnego Globu.

Athena rozpoczęła swoją podróż na Księżyc w środę 26 lutego. Misja prywatnej firmy Intuitive Machines jest elementem wartego 2,6 miliarda dolarów programu Commercial Lunar Payload Services (CLPS) prowadzonego przez NASA . Ma on na celu współpracę amerykańskiej agencji kosmicznej z sektorem prywatnym w celu obniżenia kosztów i wsparcia programu Artemis, inicjatywy mającej na celu powrót astronautów na Księżyc i docelowo dotarcie do Marsa.

Według planów, lądownik miał dotrzeć do Srebrnego Globu w czwartek o godzinie 18.32. Krótko po ustalonym czasie lądowania inżynierowie zaczęli otrzymywać sprzeczne informacje. Silnik nadal funkcjonował, dlatego kontrolerzy misji zaczęli wykonywać takie działania, jakby lądowanie się udało. Jednak statek nie odpowiadał tak jak oczekiwano, choć otrzymane dane nie wskazywały, że doszło do rozbicia. Tim Crain, dyrektor misji poinformował, że kontrolerzy zamierzają wykorzystać zdjęcia, które Athena zdążyła im dostarczyć, aby lepiej zrozumieć, co się stało.