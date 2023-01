To słynne jezioro było różowe. Teraz jest umierające

Ubiegłoroczne powodzie, do jakich doszło w Senegalu, wydały "wyrok śmierci" na słynne różowe jezioro Lac Retba. Napływ wody powodziowej sprawił, że zginęły żyjące tam organizmy, a zasolenie stało się mniejsze. Akwen zmienił swój kolor, ale konsekwencji jest więcej.

Lac Retba jak dotąd znane było jako jezioro o bardzo dużym zasoleniu i wyjątkowo rzadkim mikrobiomie. Swój wyjątkowy różowy kolor zawdzięczało rozwojowi alg. Jeszcze w niedalekiej przeszłości była to jedna z najczęściej odwiedzanych atrakcji turystycznych w Senegalu. Rozważano nawet wpisanie jej na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Teraz sytuacja drastycznie się zmieniła, a to za sprawą dopływu wody powodziowej. Jezioro, zamiast zachwycać niecodzienną barwą, stało się brązowo-zielonkawe.

"Bezprecedensowe" zdarzenie

W ubiegłym roku Senegal nawiedziły intensywne opady deszczu. Położoną niedaleko jeziora stolicę kraju ogarnęła powódź, a cała zanieczyszczona woda spłynęła jednym dużym strumieniem do jeziora. W wyniku zalania sól znajdująca się w jeziorze niemalże zniknęła.

Pape Sira Ba, wraz z tysiącami innych osób zajmujących się zbieraniem soli, uwija się jak w ukropie, by pozyskać minerał - prawdopodobnie już po raz ostatni. Byt jego rodziny zależy w końcu od zawartej w Lac Retba soli.

- To pierwszy raz, kiedy widzieliśmy tyle wody. To, co się stało, było bezprecedensowe - opowiadał o powodzi Ba.