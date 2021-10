Wulkan Cumbre Vieja przyciąga turystów. Pełne obłożenie w hotelach na La Palmie

Długi weekend przyciąga turystów, którzy chcą obejrzeć erupcję wulkanu Cumbre Vieja na La Palmie. Masowo przybywają lotami z pobliskich wysp, a także Madrytu i Frankfurtu, czy Berlina. Wszystkie hotele mają pełne obłożenie. Tymczasem na La Palmie nasila się aktywność sejsmiczna. W sobotę rano doszło do najsilniejszego dotąd wstrząsu od czasu wybuchu wulkanu, o magnitudzie 5,0 - podał Krajowy Instytut Geograficzny (IGN).

Aktywność sejsmiczna na La Palmie się nasila

Turyści lgną oglądać wulkan

Nie wystrasza to jednak turystów, którzy masowo przybywają lotami z Teneryfy Północnej, Gran Canarii i Madrytu, a także bezpośrednio z Frankfurtu i Berlina. Wszystkie miejsca na loty oraz na statki dopływające do portu na La Palmie zostały wyprzedane. Lokalny rząd uruchomił dla turystów bezpłatne autobusy wahadłowe do punktu widokowego Kościoła Tajuna, skąd można obserwować wulkan.